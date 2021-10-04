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Пользователи сообщили о проблемах в работе Gmail

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Пользователи сообщили о проблемах в работе Gmail

Пользователи сообщают о сбоях в работе почтового сервиса Gmail, информирует Downdetector, пишет РИА Новости.

Глобальный сбой в соцсетях длится уже более пяти часов.

"Отчеты пользователей указывают на проблемы у Gmail", — сообщает сервис.

4 октября тысячи пользователей по всему миру пожаловались на перебои в работе мессенджера WhatsApp, а также социальных сетей Facebook и Instagram. Многие из них могли войти в приложения, однако отправка сообщений была невозможна. Instagram и Facebook начали выдавать сообщения о невозможности обновить ленту. Вслед за ними пользователи стали сообщать и о неполадках в работе других сервисов, среди которых TikTok, Google, Youtube, Viber, Twitter. А в Telegram начались сбои из-за активного прироста новых пользователей.

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