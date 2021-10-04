Пользователи массово жалуются на сбои в работе Twitter

Сбой в работе сервиса микроблогов Twitter наблюдается в ряде стран мира в понедельник. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, сообщает «Газета.Ру».

В основном жалобы поступают из США, Канады, Великобритании, Франции и других стран. Жалоб из РФ пока почти не поступало.

Пользователи сообщают о неполадках в работе сайта и мобильного приложения соцсети, а также о сбоях в работе комментариев.

Масштабный сбой в работе сервисов Facebook, в том числе Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger, произошел вечером 4 октября. Вслед за ними пользователи стали сообщать и о неполадках в работе других сервисов, среди которых TikTok, Google, Youtube и Viber. А в Telegram начались сбои из-за активного прироста новых пользователей.