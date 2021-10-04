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В Telegram начались сбои из-за активного прироста новых пользователей

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В Telegram начались сбои из-за активного прироста новых пользователей

Серверы мессенджера Telegram испытывают небольшие трудности в связи со значительным притоком новых пользователей на фоне сбоев в работе WhatsApp, заявила компания в микроблоге в Twitter, сообщает РИА Новости.

"Рады всем новым пользователям, которые переходят с WhatsApp, но серверам сложно справиться со всеми сразу", — говорится в ответе Telegram одному из пользователей.
Ранее в понедельник были зафиксированы масштабные сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp, которые затронули весь мир. Затем пользователи стали сообщать и о неполадках в работе других сервисов, среди которых TikTok, Google, Youtube и Viber.
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