В Telegram начались сбои из-за активного прироста новых пользователей

"Рады всем новым пользователям, которые переходят с WhatsApp, но серверам сложно справиться со всеми сразу", — говорится в ответе Telegram одному из пользователей.

Ранее в понедельник были зафиксированы масштабные сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp, которые затронули весь мир. Затем пользователи стали сообщать и о неполадках в работе других сервисов, среди которых TikTok, Google, Youtube и Viber.