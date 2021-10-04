В работе Instagram, Facebook и WhatsApp произошел глобальный сбой

По всему миру наблюдаются сбои в социальных сетях и мессенджерах Facebook, Instagram и WhatsApp. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, сообщает ОНТ со ссылкой на ТАСС.

О неполадках сообщают в Европе, Азии, Северной и Южной Америке, а также России и Беларуси.

«Пользователи Facebook сообщают в первую очередь о проблеме в работе сайта, у Instagram не работает сайт и приложение. Пользователи WhatsApp также не могут зайти в приложение и жалуются на проблемы с подключением к серверу», — пишут СМИ.

О причинах неполадок не сообщается.

На официальных страницах приложений появились сообщения о том, что над сбоем уже работают.

«Нам известно, что некоторые пользователи испытывают проблемы с доступом к нашим приложениям и продуктам. Мы работаем над тем, чтобы все исправить как можно скорее, и мы приносим извинения за неудобства», – говорится на странице Facebook в Twitter. Аналогичное заявление размещено на страницах WhatsApp и Instagram.

Напомним, все три социальные сети принадлежат американской компании Facebook. Сообщается, что акции Facebook в США падают более чем на 5%, а это примерно $45 млрд.

Также неполадки наблюдаются в Twitter, Google, Amazon и даже TikTok.

В Telegram заявили, что из-за притока новых пользователей в связи с глобальным сбоем работа мессенджера также замедлилась.