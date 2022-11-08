Подведены итоги конкурса «Красота Божьего мира»

По благословению Преосвященнейшего Серафима, епископа Бобруйского и Быховского, в Бобруйской епархии в сентябре-октябре 2022 года прошел конкурс детского творчества «Красота Божьего мира». По сложившейся традиции конкурс проводился на базе Духовно-просветительского центра Георгиевского храма города Бобруйска.

1 ноября 2022 года были подведены итоги конкурса.

156 работ, присланных на конкурс, оценивали: протоиерей Геннадий Вейго, настоятель Георгиевского храма, Светлана Привалова, директор Бобруйского художественного музея, Анатолий Концуб, член Белорусского союза художников, Светлана Статкевич, руководитель городского методического объединения учителей мировой художественной культуры и Елена Пригоцкая, учитель изобразительного искусства средней школы №19 г. Бобруйска.

Награждение 15 победителей конкурса состоится 24 ноября, в день проведения Образовательных Чтений в г. Бобруйске.

Победители конкурса:

1-ая возрастная группа (до 8 лет):

1 место Киселева Ульяна «Преподобная Евфросиния Полоцкая» (8 лет)

2 место Руйчева Арина «Дорога к храму» (8 лет)

3 место Киселева Маргарита «Преподобный Сергий» (8 лет)

2-ая возрастная группа (9 — 12 лет):

1 место Гордеева Дарья «Милосердие» (11 лет)

2 место Савич Алексей «Плат преподобного Сергия» (12 лет)

2 место Кульшан Артемий «Родное место» ( 12 лет)

3 место Сикач Карина «Иконописец. Образ святого Георгия» (11 лет)

3 место Борщевская Дарья «Перезвон» (12 лет)

3 место Березун Дарья «Мой храм» (11 лет )

3-ая возрастная группа (13 — 17 лет):

1 место Коврик Анна «Иконописцы. Учитель и ученики» (14 лет)

2 место Горская Олеся «Свет Евфросинии Полоцкой» (14 лет)

2 место Харитонова Елизавета «Хрупкий мир зимней красоты» (16 лет)

3 место Василевская Милана «Алексеевская женская гимназия» (14 лет)

3 место Скрипунова Яна «Вечерняя прогулка» (13 лет)

3 место Райкова Светлана «Храм преподобного Серафима» (14 лет)

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