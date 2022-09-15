Перспективы сотрудничества Беларуси и Вьетнама в сфере безопасности обсудили в Минске
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Государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь Александр Вольфович 14 сентября встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Социалистической Республики Вьетнам в Республике Беларусь Нгуен Ван Нгы. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Государственном секретарите.
"Стороны обсудили актуальные вопросы и перспективные направления межгосударственного взаимодействия", - отметили в ведомстве.
Кроме того, выражена заинтересованность в расширении договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества в сфере безопасности.
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