От экспорта медуслуг до модернизации производств. Лукашенко актуализировал задачи перед Управлением делами Президента

Глава государства Александр Лукашенко на представлении в должности управляющего делами Президента Юрия Назарова актуализировал стоящие перед этим органом задачи, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко напомнил, что Управление делами Президента, являясь республиканским органом государственного управления, имеет разветвленную многоотраслевую производственную базу, в которую входит около 70 организаций с численностью более 27 тыс. человек. "Я называю эти цифры для тех, кто думает, что управляющий делами и управление созданы исключительно для того, чтобы вертеться вокруг Президента. Ничего подобного", - подчеркнул глава государства.

Расширять экспорт медицинских услуг

В структуру Управления делами Президента, в частности, входит Республиканский клинический медицинский центр - высокотехнологичное учреждение с новейшим современным оборудованием и квалифицированными, хорошо подготовленными кадрами.

"Медперсонал центра способен выполнять сложнейшие кардиологические, ортопедические и другие операции. Задача Управления делами - содействовать развитию материально-технической базы центра, а также расширению экспорта медицинских услуг", - поручил Президент.

В состав Управления делами также входят несколько санаториев, расположенных в красивейших местах Беларуси и уникальных климатических регионах на побережье Черного моря. "Это совершенные санаторно-оздоровительные учреждения, которые предоставляют медуслуги на самом высоком уровне. Там отдыхают, лечатся не только граждане Беларуси, но и иностранцы. В связи с востребованностью и заполняемостью санаториев подумайте, как их можно модернизировать, чтобы принять больше отдыхающих и соответственно заработать", - обозначил еще одну задачу перед новым управляющим глава государства.

Развивать туризм в национальных парках

Наряду с оздоровлением Управление делами предлагает туристический отдых в национальных парках и Березинском биосферном заповеднике. По мнению Президента, необходимо уделить больше внимания рекламе имеющихся предложений для семейного и туристического отдыха.

"С учетом того, что такой отдых пользуется значительным спросом, подумайте над расширением спектра предоставляемых услуг экологического и познавательного туризма, - сказал Александр Лукашенко. - Но имейте в виду, перед управлением одновременно стоит ключевая задача по сохранению заповедных мест".

Глава государства особо отметил результаты работы Департамента по гуманитарной деятельности: "Сформирована единая система учета поступления и распределения гуманитарной помощи, созданы условия для ее предоставления широкому кругу нуждающихся".

В целом результаты работы организаций, входящих в систему Управления делами, по итогам первого полугодия Президент назвал неплохими: чистой прибыли заработано более Br100 млн.

"Надеюсь, что такая положительная динамика сохранится. Вместе с тем имеются отдельные вопросы, которым вам потребуется уделить особое внимание", - заметил Александр Лукашенко.

Поддерживать эффективность сельхозорганизаций

В первую очередь, отметил он, необходимо поддерживать эффективность работы каждой сельскохозяйственной организации. Для этого надо обеспечить животноводство кормами собственного производства в полном объеме, подчеркнул глава государства. "Вы же понимаете, что это позволит снизить издержки и не зависеть от конъюнктуры рынка зерна", - пояснил Президент.

Сегодня в стране актуальным вопросом является уборочная кампания. Александр Лукашенко рассчитывает, что текущий год в Управлении делами будет закончен с темпом роста продукции сельского хозяйства не менее, чем планируется в республике, - 104%. "Республика имеет все шансы, чтобы на этот уровень выйти", - убежден глава государства.

По его мнению, надо распространить опыт работы мехотряда в ОАО "Александрийское" на другие хозяйства. "Кормов лишних не бывает. Обеспечив себя в полном объеме, вы сможете излишки продавать", - добавил Президент.

Вывести убыточные организации на работу в плюс

"Как мне докладывают, ряд организаций управления закончили первое полугодие с убытками: "Белхудожкерамика", "Слуцкие пояса", "Гостиница Планета", "Мебель Интерьер Центр". Такого по итогам года быть не должно. Реально не должно быть. Неэффективную работу надо устранить в кратчайшие сроки. Никаких убыточных организаций быть не должно", - потребовал Александр Лукашенко.

Диверсифицировать экспортные поставки

Объемы экспорта на предприятиях, входящих в структуру Управления делами Президента, сохранены почти на уровне прошлого года. Недобрали чуть более 1%. "Мне известны причины: это битум в Украину, экспорт пиломатериалов в страны Европейского союза. Надо активизироваться. Диверсификация поставок такой продукции - злободневный вопрос. Хорошо, что практически все выпадающие объемы перекрыты за счет экспорта продовольствия. Однако этого не хватило", - констатировал глава государства.

Он поручил искать рынки в Южноазиатском регионе и других направлениях: "Не ждите, предлагайте. Вы знаете по промышленности, как в этом направлении работать".