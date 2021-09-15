Освобождения ждали. Почему мы отмечаем 17 сентября

В наше время некоторые историки нередко трактуют действия СССР по воссоединению народа Белоруссии в 1939 году как акт агрессии или даже как «совместное», с нацистской Германией, начало Второй мировой войны. Однако они забывают, что осенью 1939 года против действий Советского Союза не только не выступили Англия и Франция, бывшие тогда союзниками Польши, но и само польское правительство почему-то «забыло» объявить «агрессору» войну.

Встречали с цветами

Поэтому, как свидетельствует история 8-й Минской стрелковой дивизии, наши бойцы с первого дня практически не встретили сопротивления на границе – кадровые пограничные части были отведены на запад Польши для борьбы с немцами, а небольшие резервные подразделения бросали оружие и объекты охраны и беспорядочно отступали. Неслучайно при пересечении госграницы были ранены только три красноармейца, а в плен взяли 35 поляков и один был убит. Не встречая сопротивления, бобруйские полки продвигались дальше в колоннах. Даже в Несвиже, где стоял мощный польский гарнизон, ожидавшегося боя не произошло, а местные жители встретили воинов 229-го полка цветами. Лишь при вступлении в Клецк подверглись небольшому обстрелу бойцы 2-го разведывательного батальона, которому затем сдались в плен 20 офицеров, 380 солдат и 12 медсестер и достались трофеи в виде 370 винтовок, 20 пулеметов и нескольких складов с оружием и боеприпасами.

В течение первого дня похода так же радушно, с цветами и слезами радости встречало население воинов 310-го и 151-го полков 8-й дивизии, к исходу дня 18 сентября вошедшей в Барановичи. А до того была встреча советских воинов в Радошковичах. Вот как о ней писала тогда одна из газет: « День 17 сентября навсегда останется в памяти жителей местечка Радошковичи. Волею 170-миллионного советского народа могучие полки Красной Армии принесли свободу и счастье единокровным братьям-белорусам. Население ликовало, празднуя освобождение из-под панского гнета. С песнями о великом Сталине, о социалистической родине в гости к трудящимся местечка пришли колхозники колхозов «Пламя» и «Пограничник», ученики и учителя Роговской средней школы. На улицах появились красные знамена.

… Сначала жители местечка не могли поверить, что дети трудящихся советской Белоруссии учатся бесплатно в школах, институтах и университетах. Они с огромным интересом слушали рассказ колхозников о культурной жизни советской деревни. С большим подъемом прошел митинг. Заведующий райземотделом тов. Науменко и директор Роговской МТС тов. Головнев рассказали крестьянам о щедрых урожаях колхозных полей, обрабатываемых сложными сельскохозяйственными машинами…»

Поляки отступали без боя

Почему же жолнеры не стали оказывать активного сопротивления наступающей Красной Армии? Как раз 17 сентября глава польского государства Эдвард Рыдз-Смиглы заявил по радио: «С Советами боевых действий не вести, только в случае попытки с их стороны разоружения наших частей. Задача для Варшавы и Модлина, которые должны защищаться от немцев, без изменений. Части, к расположению которых подошли Советы, должны вести с ними переговоры с целью выхода гарнизонов в Румынию или Венгрию».

Позиция польского командования и вялое сопротивление красноармейским частям были обусловлены тем, что в срочном порядке объявленная после нападения немцев мобилизация привела к отсутствию регулярных польских войск на окраинах страны. Особенно немногочисленными были вооруженные силы поляков на направлении действий Белорусского фронта. В частности, в районе Волковыска были сформированы кавалерийские подразделения под командованием генерала бригады Пшездзецкого численностью около двух тысяч человек. Между Брестом и Пинском находилась независимая оперативная группа «Полесье» генерала Клееберга. В Вильно и Гродно были собраны резервы из запасных частей, которые были слабо вооружены или совершенно безоружны.

Все это предопределяло в условиях продолжающегося наступления немцев невозможность вести активные оборонительные действия. Наряду с этим сыграло свою роль и то, что часть местных жителей из числа белорусов тепло встретила приход Красной Армии в силу неудовлетворенности национальной политикой, проводившейся Варшавой. Это обстоятельство не могло не оказать деморализующего влияния на польские военные части.

Между тем, ввод советских войск на территорию восточных областей Польши, говоря современным языком, был чем-то вроде «миротворческой операции». Ко всему, белорусское население в ряде мест стало самостоятельно создавать партизанские отряды и освобождать населенные пункты от польской власти. Наиболее ярким и успешным было Скидельское восстание, случившееся без каких-либо действий со стороны Красной Армии и окончательно деморализовавшее крупную группировку польских войск, которая при подходе частей РККА попросту сдалась. В общем, присоединение к СССР подавляющее большинство жителей тех территорий восприняло позитивно – во всяком случае, на первых порах.

Без кровопролития не обошлось

Настороженно, а порой даже крайне враждебно ко вводу советских войск отнеслась в основном польская часть населения, прежде всего переселенные осадники. Им было чего опасаться, и дальнейший ход истории подтвердил их тревоги: их как «чуждые элементы» и возможную «пятую колонну» на приграничных территориях депортировали первыми во внутренние области СССР. На освобожденных территориях тоже не обошлось без эксцессов, прежде всего, связанных с экономическими проблемами. Сначала закончились оставшиеся от «польского часа» товары в магазинах, образовался дефицит недостаточно завозившихся советских, что породило неведомые ранее очереди. Затем панскую землю и имущество тех же осадников начали быстро обобществлять…

Из уходивших в леса помещиков, беглых офицеров и жолнеров-дезертиров в лесах стали собираться банды, обстреливавшие красноармейцев. С этим столкнулись и части 8-й стрелковой дивизии. Если 310-й и 229-й полки 21 сентября на автомашинах были переброшены в район Пружан, то совершавший пеший марш 151-й полк был обстрелян одной из польских банд. Тогда по решению командования 4-й армии два первых полка заняли оборону, а третий по железной дороге перебросили в Брест. Не обошлось без боестолкновения и с немцами: 23 сентября шестью их танками был обстрелян конный разъезд разведывательного батальона 151-го полка, в результате чего погибли два и были ранены три красноармейца. Позднее немецкое командование объяснило инцидент «ошибкой» – дескать, приняли советских воинов за поляков.

В течение следующих двух дней части дивизии совершили марш через Брест и сосредоточились в районе Бялой Подляски. Там они предприняли действия по уничтожению остатков польской конницы, скрывавшейся в лесах – одним дивизионом 62-го артиллерийского полка был обстрелян сводный отряд из четырех кавалерийских полков противника, ушедший затем в южном направлении. А 27 сентября – через десять дней после перехода границы – 8-я дивизия получила приказ штаба 4-й армии о переподчинении 23-му стрелковому корпусу. Его штаб поставил задачу соединению к исходу 29 сентября выйти на рубеж Седлеца-Лукова. Одновременно представители 8-й дивизии майор Концевой и батальонный комиссар Орехов выехали в занятый немцами Седлец для переговоров о сдаче города советским войскам. И уже в 9.00 29 сентября передовой отряд соединения вошел в город, население которого с подъемом встретило воинов с берегов Березины.

Миссия была выполнена

Еще сутки 310-й и 229-й полки занимались ликвидацией польских банд в лесах, затем были отведены за демаркационную линию на восточный берег Буга, в район Дрогичина. Передав охрану государственной границы пограничным частям, 8-я стрелковая дивизия на этом свой поход с миссией освобождения Западной Белоруссии закончила и сосредоточилась в районе Высоколитовска.

Что же изменилось на присоединенной территории с приходом освободителей? Во-первых, появилась возможность бесплатного образования для всех слоев населения, открылись школы, где преподавание велось на белорусском языке. Во-вторых, резко повысился уровень медицинского обслуживания – в частности, количество больниц выросло в несколько раз. И всё это — чуть более чем за один предвоенный год…

Весьма символично выглядит заметка в «Правде», опубликованная осенью 1939 года: « Сегодня в кинотеатре «Родина» впервые демонстрировались кадры, снятые Минской студией кинохроники в городах и селах Западной Белоруссии… На экране – население сел и местечек, бурно приветствующее своих освободителей. Жители вывешивают на своих домах красные флаги… Засняты веселые минуты досуга бойцов. Под лихую гармошку красноармейцы отплясывают с девушками-белорусками. Показаны первые шаги рабочей гвардии, помогающей красноармейцам разоружать и охранять пленных».