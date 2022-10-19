О своём пути и плодах исповеди рассказал тюремный священник и самый старший клирик Бобруйской епархии

Печально, но факт: чаще всего к вере приходят через болезни и скорби, а не от радости и благодарности к Богу. Кому-то на этом пути приходится дойти даже тяжких преступлений и тюрьмы.

Среди духовенства Бобруйской епархии есть клирик, который уже больше двадцати лет исповедует заключённых. Перед каждой поездкой в тюрьму он строго постится день, а после – три дня. Для принятия исповеди у непростых исповедников нужно много духовных сил – не все задерживались на этом послушании такое количество лет…

Почему люди совершают страшные поступки? Возможно ли измениться, впав в самые тяжкие грехи? Об этом рассказал иерей Александр Федоров, настоятель двух деревенских храмов, который по совместительству несёт служение в местах «не столь отдалённых». На данный момент отец Александр – самый старший клирик епархии.

О том, как пришел к священству в 50 лет

«Пробовал себя в различных сферах, нигде мне не понравилось. За границей был, служил в Польше почти пять лет. Пришёл к выводу, что всё везде одинаково и всё зависит только от самого себя.

У меня мать была верующей, были священники в роду. Крёстная была певчей, читала Псалтирь. В Церковь пришёл в 1985 году – пришёл работать сторожем-кочегаром в храм на Шмидта. Ходил на клирос в Глуше, когда приезжал к матери. Был алтарником и псаломщиком в Свято-Духовом храме.

Ездил к владыке Максиму в монастырь на послушания, бывал там месяцами. Через семь лет он меня рукоположил. Сначала в диаконы, в 1998 году, а в 50 лет – в священники. Вот уже двадцать второй год несу послушание в Глуше. Через полгода после назначения на приход добавилось тюремное послушание.»

О том, как стал служить в исправительной колонии и заслужил авторитет у отбывающих в ней наказание

«Попал в тюрьму не случайно: вырос в таком районе Бобруйска, где каждый второй сидел в тюрьме. Там было много карманников. Эту публику знаю с детства, но с ней не остался, потому что периодически уезжал на пару лет к родственникам в Украину. Таким образом, я не укоренился в той среде. Также это было благодаря тому, что мама была учительницей, а отец был крепкий, строгий. Он заведовал водоснабжением в Киселевичах, а в детстве досматривал своего дедушку, раненного на гражданской войне.

Авторитет в тюрьме заслужил смирением: когда в лицо говорили разные слова, ножик к почкам приставляли, угрожали, я не отвечал злом на зло.

Когда я был моложе, ходил в тюрьму исповедовать каждую неделю. Сейчас служу Литургию раз в месяц. Бывают также освящения, молебны, если что-то случается. Иногда происходят беседы. За годы моего служения в тюрьме контингент сильно помолодел: если раньше были целые отряды тех, кому за шестьдесят, то сейчас там, в основном, молодые. Даже пятидесятилетних мало. Молодёжи много, потому что она самая колеблемая. Сидят и за убийства, но больше всего – за наркотики и кражи. Часто это дети обеспеченных родителей.»

О том, почему люди совершают самые тяжкие грехи и... Пользе тюрьмы

«Если человек не защищён благодатью Божией, и никто за него не молится, бес может так закрутить, поиздеваться над человеком, что он станет способен на самое страшное. На свободе человек ходил по своей воле, творил всё по своей похоти. Как говорит апостол Павел о том, что закон Духа одно говорит, а плоть делает обратное.

В тюрьме человек оторван от тех привычек и той жизни, которой он жил – и морально, и физически. Режим, послушание, работа – и человек начинает задумываться.

В тюрьме есть и те, кто ходят в храм только для того, чтобы получить «плюсики» – для условно-досрочного освобождения. Они выходят из тюрьмы, а потом храм забрасывают. Но очень много тех, кто и потом приходят в храм, приносят Богу плод. Больше они в тюрьму не возвращаются, меняют свою жизнь, женятся, работают.»

О том, как стать благоразумным разбойником - выбрать спасение

«“От Господа стопы человеку исправляются” (Псалом 36:23) Есть только две дороги. Дорога проклятия и дорога спасения, угождения Богу. Если не будешь миру угождать, не делать особого зла – диавол трогать не будет. А если человек начинает не только сам себе вредить, но и другим – рано или поздно лукавый дух полностью поработит, как написано «мужа неправедна злая уловят во истление» (Псалом 139:12)

Бог всех хочет помиловать и привести к разуму Истины. Бог стучится в сердце каждого человека. Возле Креста находилось два разбойника: один уразумел смысл духовной жизни, а второй так и остался с земными воззрениями. Второй разбойник думал, как фарисеи: почему Он Себя не может спасти? Они понимали спасение как что-то физическое, земное, говорили: «сойди с Креста» и прочее. А духовное спасение в том, что Христос пришёл освободить наши души от власти диавола. Это основное, что я всегда и везде повторяю. Как своим прихожанам в храмах, так и заключенным в тюрьме.»

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