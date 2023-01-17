На базе Свято-Иверского храма состоялся круглый стол «Сердце отдаю детям»
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16 января специалисты ТЦСОН Первомайского района совместно со Свято-Иверском храмом организовали и провели на базе храма круглый стол «Сердце отдаю детям», для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Священник храма Сергий, провел экскурсию по храму и увлекательную беседу по духовной грамотности.
Мероприятие прошло в дружеской обстановке. Подростки с неподдельным интересом слушали священника и усвоили духовные знания. Встреча завершилась чаепитием со сладостями.
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