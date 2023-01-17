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Религия

На базе Свято-Иверского храма состоялся круглый стол «Сердце отдаю детям»

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На базе Свято-Иверского храма состоялся круглый стол «Сердце отдаю детям»

16 января специалисты ТЦСОН Первомайского района совместно со Свято-Иверском храмом организовали и провели на базе храма круглый стол «Сердце отдаю детям», для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Священник храма Сергий, провел экскурсию по храму и увлекательную беседу по духовной грамотности.

Мероприятие прошло в дружеской обстановке. Подростки с неподдельным интересом слушали священника и усвоили духовные знания. Встреча завершилась чаепитием со сладостями.

 

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