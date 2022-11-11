Минобороны окажет спонсорскую помощь женскому монастырю в Бобруйске
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Министерство обороны предоставит безвозмездную (спонсорскую) помощь Женскому монастырю Святых Жен Мироносиц в Бобруйске Бобруйской епархии Белорусской православной церкви. Данное решение согласовано с правительством. Соответствующее постановление Совета Министров №762 от 10 ноября 2022 года официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Согласно документу, спонсорская помощь оказывается в соответствии с заключенным между Минобороны и монастырем договором в целях поддержки зарегистрированных в установленном порядке в Беларуси религиозных организаций.
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