Минобороны окажет спонсорскую помощь женскому монастырю в Бобруйске

Министерство обороны предоставит безвозмездную (спонсорскую) помощь Женскому монастырю Святых Жен Мироносиц в Бобруйске Бобруйской епархии Белорусской православной церкви. Данное решение согласовано с правительством. Соответствующее постановление Совета Министров №762 от 10 ноября 2022 года официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу, спонсорская помощь оказывается в соответствии с заключенным между Минобороны и монастырем договором в целях поддержки зарегистрированных в установленном порядке в Беларуси религиозных организаций.