«Маладняк» и его дети в Бобруйске. К 95-летию выхода в свет литературного сборника «Уздым»

День в день, только через пять лет после выхода в свет первого номера «Известий Бобруйского ревкома», 28 ноября 1923 года при журнале «Маладняк» в Минске возник одноименный кружок молодых поэтов. Тогда в комсомольском клубе «КИМ» собрались шесть молодых писателей – М. Чарот, А. Вольны, А. Дудар, А. Александрович, А. Бабареко, Я. Пуща – и решили создать литературное объединение. Вскоре организуются филиалы «Маладняка» в Москве, Витебске, Полоцке, Могилеве, Бобруйске и других городах, а затем оформляется и Всебелорусское объединение поэтов и прозаиков «Маладняк». Несмотря на то что сначала организация не имела ни должного финансирования, ни собственного здания, ее популярность среди молодежи росла очень быстро, и уже в 1925-1926 годах число ее друзей достигло полутысячи, а количество филиалов в городах и поселках – 12. Фактически это была кузница писательских кадров.

Поросль появилась и у нас

Но не все так радужно выглядело на самом деле. Это была скорее ­общественно-политическая, культурно-­просветительская организация, поэтому часто в объединение зачислялись и те, кто никогда не писал и писать не собирался. Организация строилась как партийная ячейка со своими сходами, протоколами и филиалами. Такой же была и бобруйская «филия», созданная в мае 1925 года недавно занявшим пост ответственного секретаря газеты «Коммунист» (преемницы тех самых «Извес­тий») Михасем Лыньковым. В состав ее вошли семеро сельских в основном парней, которые вскоре разъехались кто учиться, кто на службу в армию. В Бобруйске остались всего два человека.

Ко второму году существования филиала «Маладняка» в нашем городе ряды его членов увеличились до девяти, из которых трое жили в окружном центре, а остальные в деревнях районов округа. Кроме того, были выявлены и привлечены к сотрудничеству около двух десятков способных к творчеству ребят. По свидетельству Михася Лынькова, «хлопцы стараліся, пісалі, знаходзілі заўсёды прытулак на старонках нашае акруговае сялянскае газеты «Камуніст». Вядома, змяшчалася толькі самая нязначная частка напісанага, бо шмат яшчэ трэба папрацаваць над сабой, шмат павучыцца кожнаму з маладнякоўцаў, каб пісаць болей-меней добра». Не все стихи и рассказы могли увидеть свет и по причине извечного дефицита газетной площади. Поэтому большим прорывом вперед стал литературный сборник «Уздым», который начал выходить в 1926-м. Он открыл более широкую дорогу для начинающих литераторов в большой мир.

На пути к вершине

В первом номере нового издания наряду со вступительным словом Михася Лынькова с передовой статьей выступил и некто И. Райсин. Отметив «целый ряд успехов в работе Бобруйской окружной филии «Маладняка», одним из которых он назвал и «Уздым» – коллективный труд объединенных творчеством людей, автор как главный недостаток отметил отсутствие крепкого рабочего ядра в организации. Как следствие, при активном воспевании деревни и природы, людей сельского труда он назвал «явно недостаточным» освещение работы фабрик и заводов, быта рабочих, городской жизни.

И на самом деле, все эти болезни рос­та видны на страницах первого литературного сборника. Достаточно сказать, что среди его авторов мы практически не найдем бобруйчан. За исключением самого Михася Тихоновича и его брата Рыгора, поместивших соответственно: первый под своим именем и псевдонимами Василек и Михась – статью, два рассказа, подборку юмористических образков и даже стихотворение, а второй под псевдонимом Р. Суница – восемь небольших стихов. Остальные поэты – Я. Ивашин, М. Верас, Хв. Бужан, Я. Хмель, С. Голуб и Р. Смелый – представляли большую тогда Бобруйщину, а А. Глинская прислала свои произведения даже из Ленинграда.

Задач больше, чем достижений

Анализируя работу филиала объединения «Маладняк» в его первый год, Михась Лыньков показывал причины упущений и пути их исправления. Так, отсутствие в Бобруйске средних специальных и высших учебных заведений он считал тормозом в привлечении молодежи в организацию и в создании сильного ее ядра, которое не просто болеет, а «хранічна хварэе, калі не на сухоты, дык на малакроўнасць – няма людзей, а з двума-трыма чалавекамі ў горадзе не разгонішся». Поэтому Михась Тихонович говорил о необходимости перетянуть, пригласить из других мест наиболее подающих надежды начинающих поэтов и прозаиков. Конкретно он предлагал создать литературные кружки в Рогачевском педагогическом и Краснобережском сельскохозяйственном техникумах, в Осиповичах и Буда-Кошелеве, других райцентрах округа.

И в скором времени работа бобруйских молодняковцев оживилась. Был открыт литературный кружок при окружном Союзе народного просвещения, молодые писатели пошли, что называется, в народ, стали выступать на вечерах, диспутах, перед спектаклями. Началось активное вовлечение в работу «Маладняка» селькоров и рабкоров газеты «Камуніст», которую уже возглавил Михась Лыньков. Это он не уставал призывать молодых коллег быть ближе в своем творчестве к показу жизни на заводах и фабриках, в поле и лесу, на железной дороге и речных фарватерах. Молодежь делом откликалась на предложения старшего товарища по творческому цеху. Именно в те годы заблистали гранями таланта произведения Бориса Микулича и Хведоса Шинклера, Алексы Жуковского и Алеся Жаврука, Миколы Никитина и Янки Волосевича.

«Уздым» покорил свой пик

Увидевший свет 95 лет назад первый литературный сборник «Уздым» был неплохо встречен критикой. Вот как писал о нем один из литературоведов:

«...Бо ўжо цяпер яны здолелі выдаць цікавейшы з усіх акруговых зборнікаў: 1) Нічога «запазычанага» у зборніку няма. 2) Тэхнічна выдан зборнік здавальня­юча: добрая папера, цікавыя малюнкі, памылак мала. 3) Змест – бадзёры, цікавы, разнастайны. Праўда, нават найлепшыя вершы – Івашына, Вераса, Глінскай – новага не ўнясуць у сучасную тэхніку вершу. Але бадзёрыя настроі гэтых вершаў – своечасовыя».

Одобрительно отозвался критик под псевдонимом «Р. Ш-Тр» и о представленной в «Уздыме» прозе: «Найлепшае ў зборніку – апавяданне Васілька «Гой». Змены і зрухі ў жыцці сучаснага местачковага яўрэйства зусім не адбіваюцца ў беларускай літаратуры. Мастацкае ж па форме і зместу апавяданне Васілька – аб амаладжэнні старога мястэчка – выйшла надта своечасова, чытаецца з усё ўзрастаючай цікаўнасцю. Таксама цікавыя і гумарыстычныя разважанні Міхася «Аб усім».

Не знаю, случайно ли, но отметил обозреватель первого «Уздыма» именно произведения Михася Лынькова, опуб­ликовавшего свой знаменитый «Гой» и «Аб усім» под соответствующими псевдонимами. А вот его же стихотворение «Стукоча, грахоча стальны ваўкалака…» в обзор не попало. Что, наверно, и определило дальнейший путь прозаика будущего народного писателя Беларуси, имя которого носят улицы в Бобруйске и в столице нашей страны.

После подъема спуск

Как раз на 1928 год пришелся выпуск второго сборника бобруйских молодняковцев. В нем уже довольно широко были представлены бобруйчане во главе с Михасем Лыньковым, Борисом Микуличем, Хведосом Шинклером, а также литераторы Апанас Атава с Любанщины и Микола Никитин из Кличева, Алесь Жаврук из Рогачева и Змитер Липневый из Слуцка, Янка Хмель с Кличевщины и Вильгельм Горавский со Стародорожчины. В новом издании поэзия и проза были уже размещены в сбалансированном объеме, откалиброваны по качест­венным критериям. Увидела свет на страницах даже басня Язепа Сукалы «Тимох и коса». Как всегда, привлекли внимание читателей рассказы Лынькова, Микулича, Шинклера.

Журнал «Маладняк» в Минске как орган одноименного объединения издавался вплоть до 1932 года. На периферии наряду с бобруйским «Уздымам» выходили издания филиалов организации «Аршанскі маладняк», «Маладняк Барысаўшчыны», «Світанне» (Витебск), «Росквіт» и «Зарніцы» (Полоцк), «Дняпроўскія ўсплёскі» (Могилев), а также отдельные библиотечки и небольшие сборники произведений членов объединения – всего около шестидесяти, которые с мaя 1925 года «Мaлaдняк» издавал на свои средства. Но в ноябре 1928 года объединение было реорганизовано в Белорусскую ассоциацию пролетарских писателей (БелАПП), в 1930-м Лыньков переехал в Минск, прекратил свое существование и «Уздым». О деятельности бобруйских литераторов в рамках БелАПП расскажу как-нибудь отдельно в следующий раз.