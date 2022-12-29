Культурно-просветительский проект «Расскажите мне о Боге» стартовал в Бобруйске

В Бобруйске на приходе храма преподобной Евфросинии Полоцкой прошел музыкально-поэтический вечер «Моя дорога к Рождеству».

Как сообщили в Бобруйской епархии, театр теней напомнил всем присутствующим Рождественскую историю. Участники встречи смогли по-новому взглянуть на икону Рождества Христова, познакомились с рецептами постной кухни на мастер-классе и смогли продегустировать вкусные постные блюда.

- Эта встреча открыла новый культурно-просветительский проект прихода «Расскажите мне о Боге», - рассказали в епархии. - Цель проекта – дать ответы на волнующие вопросы о вере, Боге, душе, человеке и жизни Православной Церкви; стать интересным людям разного возраста, разных сфер деятельности и рода занятий.

Встречи проекта будут разными по тематике и содержанию. Следующая пройдёт для всех желающих 12 января в 18.00.