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Религия

Культурно-просветительский проект «Расскажите мне о Боге» стартовал в Бобруйске

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Культурно-просветительский проект «Расскажите мне о Боге» стартовал в Бобруйске

В Бобруйске на приходе храма преподобной Евфросинии Полоцкой  прошел музыкально-поэтический вечер «Моя дорога к Рождеству».

Как сообщили в Бобруйской епархии, театр теней напомнил всем присутствующим Рождественскую историю. Участники встречи смогли по-новому взглянуть на икону Рождества Христова, познакомились с рецептами постной кухни на мастер-классе и смогли продегустировать вкусные постные блюда.

- Эта встреча открыла новый культурно-просветительский проект прихода «Расскажите мне о Боге», - рассказали в епархии. - Цель проекта – дать ответы на волнующие вопросы о вере, Боге, душе, человеке и жизни Православной Церкви; стать интересным людям разного возраста, разных сфер деятельности и рода занятий.

Встречи проекта будут разными по тематике и содержанию. Следующая пройдёт для всех желающих 12 января в 18.00.

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