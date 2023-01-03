Коллектив духовно-просветительского центра прихода храма в честь княгини Елисаветы отмечен премией «За духовное возрождение»

По итогам 2022 года присуждено четыре премии Президента Республики Беларусь «За духовное возрождение». Соответствующий указ глава государства Александр Лукашенко подписал 30 декабря 2022 года.

Среди удостоенных высокой награды авторский коллектив в составе Василия Баранчука, директора Духовно-просветительского центра прихода храма в честь преподобномученицы великой княгини Елисаветы в Бобруйске, и настоятеля прихода этого храма протоиерея Виктора Толоха за большой вклад в укрепление духовных ценностей, культурное и моральное воспитание детей и молодежи.

Духовно-просветительский центр действует в Бобруйске с 2007 года в специально оборудованном здании с домовым храмом в честь святой преподобномученицы великой княгини Елисаветы.

На базе центра расположены учебные аудитории начальных классов ГУО «Гимназия № 3 г. Бобруйска», обучение в которых построено на православных культурных традициях Беларуси. Этот проект осуществляется Бобруйской епархией БПЦ совместно с управлением образования, спорта и туризма Бобруйского городского исполнительного комитета.

В Духовно-просветительском центре прихода храма в честь преподобномученицы великой княгини Елисаветы в Бобруйске также действуют воскресная школа, в которой обучается более 130 детей, воскресный лекторий для взрослых, библиотека, миссионерский отдел, попечительский совет и объединения по интересам, в которых дети и молодёжь обучаются вокалу, изобразительному искусству, бисероплетению, хореографии, театральному искусству. Ежемесячно центр посещают около 350 человек, преподавательскую работу ведут 14 педагогов.

В центре оборудована уютная трапезная на 150 мест, где по выходным после Божественной литургии дети и родители обедают и участвуют в чаепитии.

Значимую роль в решении задач духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи играет православный театр центра. В масштабных спектаклях участвует до 80 человек, включая преподавателей, учащихся и родителей. Главное в постановках – духовное осмысление жизни человека с позиций православной веры, пропаганда таких общечеловеческих ценностей, как любовь к ближнему, добрые отношения между людьми, забота, милосердие, щедрость, жизнь и подвиг святых. Со спектаклями ребята выступали не только в городах Беларуси, но также и во Владимире и Вырице (Россия). В нынешнем году, к 1030-летию Православия на белорусских землях, на сцене Дворца искусств города Бобруйска состоялась премьера подготовленной в центре масштабной музыкальной постановки «Платочек святой Евфросинии».

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Премия Президента Республики Беларусь «За духовное возрождение» учреждена в 1997 году по инициативе Белорусской Православной Церкви.

Ежегодно премия присуждается за выдающиеся произведения литературы и искусства и (или) активную деятельность в гуманитарной области, способствующую сбережению и приумножению национального культурного достояния, воспитанию у молодежи любви к Отечеству, утверждению духовных ценностей и художественно-нравственных традиций, идей человеколюбия, благотворительности и милосердия.

На соискание премии могут выдвигаться деятели культуры, литературы, искусства, архитектуры, здравоохранения, образования, науки, социальной защиты, средств массовой информации, приемные родители, опекуны, священнослужители, другие лица, а также авторские, творческие и иные коллективы работников.

church.by