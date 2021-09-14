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Религия

Католики празднуют Воздвижение Святого Креста Господня

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Католики празднуют Воздвижение Святого Креста Господня

Католики сегодня празднуют Воздвижение Святого Креста Господня. Этот христианский праздник посвящен воспоминанию обретения святой равноапостольной царицей Еленой подлинного креста, на котором был распят Иисус Христос, и воздвижения его для общего чествования и поклонения.

По преданию, царица Елена, мать императора Константина Великого, в 325 году отправилась в Иерусалим с целью отыскать крест, на котором был распят Господь, и место погребения Христа. Это было трудно, поскольку за два столетия перед тем император Адриан приказал завалить пещеру Гроба Господня. Место распятия и погребения стало совершенно неузнаваемым, на нем были воздвигнуты храмы в честь Юпитера и Венеры.

Однако проведенные Еленой раскопки увенчались успехом: пещера Гроба Господня была обнаружена, а неподалеку от нее были найдены три креста и доска с надписью, которая, по свидетельству евангелистов, была прибита на кресте Иисуса Христа. По некоторым признакам можно было догадываться, который именно из трех и есть крест Христа. Окончательным доказательством послужило исцеление больной, приложившейся к кресту. По другому преданию, от соприкосновения с этим крестом воскрес умерший, которого в то время несли по улице для погребения.

От стечения множества народа не все могли видеть и целовать крест Господень, тогда патриарх Иерусалимский Макарий поднялся на возвышенное место и воздвигнул крест так, чтобы народ мог его видеть. От этого воздвижения и получил свое название праздник.

Часть животворящего креста Елена послала своему сыну Константину, а остальная часть была положена в главной иерусалимской церкви. Над пещерой Гроба Господня впоследствии выстроили церковь, освященную 14 сентября 335 года.

Духовное значение праздника Воздвижения заключается в почитании креста - символа бесконечной Божьей любви к грешникам, великой искупительной жертвы, а также символа победы Христа над смертью. Воздавая поклонение кресту, верующие тем самым поклоняются и жертвенности Господа Иисуса Христа.

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