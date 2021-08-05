Как коронацию царя отмечали в городе на Березине

125 лет назад в нашем городе праздник устроила 40-я пехотная дивизия

Взойдя на трон в 1894 году, Николай Александрович Романов отложил свою коронацию на полтора года. На май 1896 года, когда заканчивался двенадцатимесячный траур по неожиданно скончавшемуся 49-девятилетнему императору Александру III. Все те полтора года, которые отделяли вступление Николая II на престол от коронации, в Москве шли праздничные приготовления к этой церемонии. Устроителями был тщательно разработан план торжеств и увеселений, на которые казна выделила около 100 миллионов рублей. Коронационные праздники должны были длится две недели; их программа включала банкеты, балы, концерты, приемы. Менее, конечно, масштабно, но тоже с размахом отмечалась коронация монарха и в нашем городе на Березине.

Подготовка к торжеству

Дополнительную массовость празднеству должны были придать войска, традиционно стоявшие лагерем у стен Бобруйской крепости. За несколько дней до долгожданного события на лагерном поле начали устанавливать открытые сцены, мачты с гирляндами, качели и другие атрибуты для игр и состязаний на призы. Аскетичное воинское расположение преобразилось в яркую ярмарочную площадь с арками из зелени, транспарантами, цветными фонариками, флагами и царскими вензелями.

Каждая рота старалась перещеголять своих соседей убранством и фантазией. Причем все делалось с выдумкой и руками солдат под руководством офицеров. Хозяевами праздника были 157-й Имеретинский и 158-й Кутаисский пехотные полки, лагерной стоянкой расположились 159-й Гурийский и 160-й Абхазский пехотные полки 40-й дивизии, а в пяти верстах от них находился лагерь 30-й артиллерийской бригады и запасной батареи, откуда тоже прибыли посланцы.

Праздничные обедня и обед

Утро 14 мая началось на Минском форштадте в Предтеченской церкви, которую называли подворьем крепостного собора, а обслуживала она 1-ю бригаду 40-й пехотной дивизии (157-й Имеретинский и 158-й Кутаисский полки). По окончании обедни воины отдыхали в палатках в ожидании радостной вести из Москвы. И вот в три часа пополудни в воздух взвилась сигнальная ракета, грянули три орудийных выстрела. Буквально через пятнадцать минут вся дивизия, обе артбригады 4-го корпуса и запасная батарея снова собрались у церкви и молились за венчаных царя и царицу. Провозгласили многолетие, прогремел салют, и после объявления командующего корпусом о состоявшейся коронации по шеренгам покатилось громогласное «ура!».

После прохождения церемониальным маршем пехотинцы и артиллеристы направились в столовые. Роты поделили между собой гостей и за праздничным столом после заздравной чарки за царя и царицу тепло общались и братались друг с другом. В офицерском собрании 1-й бригады обедали офицеры дивизии с представителями гражданских властей Бобруйска. А когда стемнело, вся линия белых палаток осветилась цветными огоньками, немного отдохнувшие после обеда солдаты высыпали на лагерное поле и перемешались с приглашенными на торжество бобруйчанами. То и дело перед портретами Николая ІІ или его вензелями звучали возгласы «ура!», до позднего вечера веселился народ.

День второй

На следующий день начались зрелища для солдат и обывателей нашего города. На открытых сценах, расположенных на плацу, давали спектакль «из народного и солдатского быта», показывал свое мастерство приглашенный акробат, удивлял публику приезжий фокусник. Между этими захватывающими действами не менее привлекательными были катание на качелях, состязания на призы. Громкий хохот раздавался у столбов с качающимися ведрами, когда добравшийся до них солдатик неожиданно вместо подарка опрокидывал на себя ушат воды. Вовсю работали в специальных палатках солдатские буфеты-чайные с дешевыми лакомствами.

В офицерском собрании 1-й бригады состоялся совместный вечер военных и гражданских представителей города. С опустившимися сумерками на сценах началось чтение приличествующих событию торжественных текстов, сопровождаемое соответствующими картинками «волшебного фонаря». Снова зажглась иллюминация, в которой наиболее яркими огнями выделялся вензель государя, небо осветил фейерверк. Закончился день народным гимном в исполнении духового оркестра, а все поле перед крепостью огласилось громким и дружным «ура!».

Финал гуляний

Третий день праздника продолжился исполнением на одной из сцен торжественной кантаты и показом любительского спектакля. Как написало одно из центральных изданий, в Бобруйске он «заметно сроднил» горожан и воинов различных частей, и «войска лагерного сбора такой же дружной общей семьей принялись за летние занятия».

А еще на память о празднике в нашем городе всем нижним чинам были подарены портреты императора и императрицы, о чем тоже написали в журнале: «… Спрячет солдатик этот дорогой для него подарок в свой сундук, а, придя домой и показывая полученные портреты, расскажет в своей глухой деревушке, что служили с ним вместе люди со всех концов России-матушки, и что все они одинаково беспредельно преданы своему Государю, без различия веры и народности и одинаково радовались и праздновали памятный день венчания на царство своего Государя».