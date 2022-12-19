Иудеи Беларуси и всего мира отмечают Хануку

Иудеи Беларуси и всего мира с вечера 18 декабря по 26 декабря отмечают один из главных религиозных праздников - Хануку. Это праздник света и чуда спасения еврейского народа от духовного уничтожения. И хотя на протяжении веков с ним стали связывать множество легенд и толкований, в основе праздника лежит точно датируемое и исторически достоверное событие - освобождение в 164 году до нашей эры Иерусалимского храма от поработивших древнюю Иудею греко-сирийских войск.