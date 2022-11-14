Ильинский храм посетила группа детей из детского дома города Бобруйска
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Храм пророка Божьего Илии посетили воспитанники Государственного учреждения образования «Детский дом города Бобруйска».
Детей познакомили с историей и устройством храма.
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