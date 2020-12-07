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Профилактика

ГАИ усилит профилактику аварий с участием пешеходов

belta.by 123 0

ГАИ усилит профилактику аварий с участием пешеходов

Сегодня в Беларуси стартует специальный комплекс мероприятий по предупреждению аварийности с участием пешеходов, который продлится по 17 декабря. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Сотрудники ГАИ будут выявлять и пресекать нарушения правил проезда пешеходных переходов, а также не допускать нарушения ПДД пешеходами, в том числе нетрезвыми.

"В очередной раз обращаем внимание водителей и пешеходов: переход дороги - сложный и опасный процесс. На переходе пересекаются транспортные и пешеходные потоки. Всем необходимо быть крайне внимательными. Вопреки распространенному мнению, пешеходный переход - место повышенной опасности", - добавили в ведомстве.

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