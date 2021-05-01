ФК “Белшина”: первая победа в чемпионате
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Проигрывая 0:1, бобруйский клуб "Белшина" вырвал победу в гостях над могилевским "Днепром" со счетом 2:1 в рамках третьего тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд первой лиги.
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