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Спорт

ФК “Белшина”: первая победа в чемпионате

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ФК “Белшина”: первая победа в чемпионате

Проигрывая 0:1, бобруйский клуб "Белшина" вырвал победу в гостях над могилевским "Днепром" со счетом 2:1 в рамках третьего тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд первой лиги.

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