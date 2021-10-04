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Facebook после шестичасового сбоя возобновил работу

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Facebook после шестичасового сбоя возобновил работу

Пользователи сообщают о восстановлении работы Facebook и Instagram, у платформ наблюдается рост трафика, сообщает РИА Новости.

По данным сервиса сетевого обзора Kentik, интернет-трафик у сервисов Facebook, пропавший в 15.39 всемирного времени (18.39 мск), вновь начал возвращаться спустя 5,5 часа.

Пользователи также сообщают, что доступ к соцсетям восстановлен, хотя и наблюдаются некоторые проблемы.

В понедельник были зафиксированы масштабные сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp, которые затронули весь мир. Для Facebook, по данным Downdetector, это был крупнейший сбой за всю его историю, социальная сеть не работала более шести часов. В 2019 году аналогичная проблема наблюдалась лишь около часа.

На фоне происходящего акции социальной сети просели почти на пять процентов, а ее основатель Марк Цукерберг потерял почти семь миллиардов долларов.

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