Цукерберг потерял почти 7 млрд долларов США из-за сбоев в работе Facebook

Вечером в понедельник, 4 октября 2021 года, социальная сеть оказалась недоступной, из-за чего котировки акций Facebook начали падать, пишет Newsbel.by.

По данным на 21:14 мск, как пишет Forbes.ru, капитал миллиардера уменьшился на 6,9 млрд долларов США и оценивался в 115,8 млрд долларов США. На бирже Nasdaq по состоянию на 21:35 акции Facebook снижались на 5,63 процента к цене закрытия пятницы и стоили 323,69 долларов США.

На фоне данной ситуации начали падать акции и иных крупных мировых IT-компаний.