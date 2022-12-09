Епископ Серафим принял участие в заседании Синода Белорусской Православной Церкви

8 декабря в Минском епархиальном управлении под председательством Митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, состоялось заседание Синода Белорусской Православной Церкви.

Синод рассмотрел текущие вопросы жизни Белорусской Православной Церкви и принял ряд решений.

Журналы заседания Синода Белорусского Экзархата, в соответствии с Уставом Русской Православной Церкви (статья 8, глава XIII), будут опубликованы после их утверждения Святейшим Патриархом Московским и всея Руси.

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