Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Религия

Центр «Покрова» ищет педагога с высшим образованием

0 0

Центр «Покрова» ищет педагога с высшим образованием

Социально-просветительскому учреждению «Центр поддержки семьи, материнства и детства «Покрова» требуется специалист с высшим педагогическим образованием.
Требования:
— умение справляться с педагогическими, научно-методическими, организационными задачами;
— доброжелательность;
— коммуникабельность;
— инициативность;
— ответственность;
— возраст до 35 лет.

Телефон 📞 +375 29 5457947

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagramTikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿