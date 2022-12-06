Центр «Покрова» ищет педагога с высшим образованием

Социально-просветительскому учреждению «Центр поддержки семьи, материнства и детства «Покрова» требуется специалист с высшим педагогическим образованием.

Требования:

— умение справляться с педагогическими, научно-методическими, организационными задачами;

— доброжелательность;

— коммуникабельность;

— инициативность;

— ответственность;

— возраст до 35 лет.

Телефон +375 29 5457947