Центр «Покрова» ищет педагога с высшим образованием
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Социально-просветительскому учреждению «Центр поддержки семьи, материнства и детства «Покрова» требуется специалист с высшим педагогическим образованием.
Требования:
— умение справляться с педагогическими, научно-методическими, организационными задачами;
— доброжелательность;
— коммуникабельность;
— инициативность;
— ответственность;
— возраст до 35 лет.
Телефон +375 29 5457947
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