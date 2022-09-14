Бывший председатель Бобруйского горисполкома Михаил Бондаренко умер на 74 году

Михаил Григорьевич почти тридцать лет отдал работе в органах исполнительной власти. Он многое сделал для развития города, его благоустройства, вырастил немало достойных кадров для органов государственной власти.

Бондаренко Михаил Григорьевич родился в Гомеле в 1948 году. В Бобруйске работал преподавателем техникума, затем в профсоюзной организации. Вскоре он возглавил завод «Сельхозагрегат». Перейдя работать в Бобруйский горисполком, Михаил Григорьевич свыше 17 лет был первым заместителем председателя. В 52 года стал председателем горисполкома. На этой должности проработал шесть лет. Во время его руководства Бобруйском в городе прошёл республиканский фестиваль тружеников села «Дожинки-2006».

Выйдя на заслуженный отдых, Михаил Бондаренко не утрачивал связь с жизнью города. С 10 февраля 2007 года Михаил Григорьевич - председатель городского Совета депутатов. Потом он работал заместителем директора ОАО «ТАиМ». С 4 марта 2014 года - генеральный директор КУП «Бобруйский футбольный клуб «Белшина». С 16 февраля 2016 года - директор Бобруйского филиала БГЭУ.

Одной из последних среди многочисленных наград за многолетний добросовестный труд, активную жизненную позицию, значительный вклад в развитие физической культуры и спорта в 2018 году действующий мэр города вручил Почетную грамоту горисполкома.

Михаил Григорьевич с благодарностью воспринял награду, отметив, что она дороже тех, которые он получал во время работы в исполкоме. В тот день экс-градоначальник желал, чтобы Бобруйск становился краше, а бобруйчане – богаче.

Его жизненный путь останется примером для многих, а светлая память о нем всегда будет в сердцах тех, кто его знал.

Могилевский исполнительный комитет и Бобруйский городской исполнительный комитет, а также Могилевский Совет депутатов и Бобруйский городской Совет депутатов выражают искренние соболезнования родным и близким Михаила Бондаренко в связи с постигшем их горем.