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Общество

Бобруйской епархией совместно с Бобруйской городской организацией «Белорусский союз женщин» собрана гуманитарная помощь в Турцию и Сирию

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Бобруйской епархией совместно с Бобруйской городской организацией «Белорусский союз женщин» собрана гуманитарная помощь в Турцию и Сирию

Храмами Бобруйской епархии совместно с Бобруйской городской организацией ОО «Белорусский союз женщин» и первичной организацией «Православные бобруйчанки» была собрана гуманитарная помощь пострадавшим в результате землетрясения в Турции и Сирии.

Секретарь Бобруйской епархии протоиерей Сергий Коровинский от лица Бобруйской епархии выразил слова соболезнования: «Соболезнуем пострадавшим и молимся о скорейшем восстановлении нормальной жизни».

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