Бобруйской епархией совместно с Бобруйской городской организацией «Белорусский союз женщин» собрана гуманитарная помощь в Турцию и Сирию
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Храмами Бобруйской епархии совместно с Бобруйской городской организацией ОО «Белорусский союз женщин» и первичной организацией «Православные бобруйчанки» была собрана гуманитарная помощь пострадавшим в результате землетрясения в Турции и Сирии.
Секретарь Бобруйской епархии протоиерей Сергий Коровинский от лица Бобруйской епархии выразил слова соболезнования: «Соболезнуем пострадавшим и молимся о скорейшем восстановлении нормальной жизни».
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