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Религия

Бобруйская делегация посетила в Москве Международные Рождественские образовательные чтения

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Бобруйская делегация посетила в Москве Международные Рождественские образовательные чтения

25 января в Москве открылись Международные Рождественские образовательные чтения — главный церковно-общественный форум в сфере образования, культуры, социального служения и духовно-нравственного просвещения. Тема чтений этого года-«Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека», сообщили в пресс-службе Бобруйской епархии.

Представители первичной организации «Православные Бобруйчанки» ОО «БСЖ» приняли участие в Торжественном открытии XXXI Международных Рождественских образовательных чтений.

В обращении к участникам форума Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл акцентировал внимание, что мир переживает тяжелейшие времена и что главное зло сегодня направлено на разрушение традиционных семейных ценностей. Задача церкви и государственной власти укрепить их.

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