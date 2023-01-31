Бобруйчанки приняли участие в работе съезда «Союз православных женщин»

Председатель Бобруйской городской организации общественного объединения «Белорусский союз женщин» Нина Костян 27 января приняла участие в работе Первого съезда Международнодного общественного объединения «Союз православных женщин», который состоялся в Москве и выступила перед присутствующими о проделанной «Православными Бобруйчанками» работе за 2022 год.

В повестку дня входило утверждение отчета по работе МОО»СПЖ» за 2022г., переизбрание состава Совета и Правления, избрание сопредседателей и планирование работы на 2023г.

Были обозначены совместные проекты и направления работы, которые единогласно поддержали все присутствующие.

Нина Костян вошла в состав Совета МОО»СПЖ».