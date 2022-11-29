Безопасная эксплуатация газоиспользующего оборудования

Используемый в быту газ пожароопасен, а в смеси с воздухом ещё и взрывоопасен. Поэтому утечка газа может привести к взрыву, а неосторожное обращение с источниками открытого огня могут привести к пожару!

Взрыв газовоздушной смеси происходит не только от открытого огня, но и искры, которая может возникнуть в электрической сети при работе бытового электрического оборудования.

Несмотря на проводимую Госэнергогазнадзором профилактическую работу имеют место случаи небрежного отношения к своему здоровью и своей жизни при пользовании газом в быту. Аварии, возникающие при пользовании газом в быту, часто приводят к травматизму и жертвам среди населения, а также к разрушению жилых домов. Все аварии и несчастные случаи, которые происходят при пользовании газом, можно разделить на 2 основные категории:

связанные с утечками природного или сжиженного газа в газоиспользующем оборудовании и в соединениях газопроводов;

связанные с выходом продуктов сгорания газа в помещения жилых домов.

В первом случае утечки могут приводить к взрывам и пожарам, во втором - к отравлению граждан окисью углерода (угарным газом).

Анализ произошедших аварий и несчастных случаев показывает, что утечки газа возникают в результате:

самовольного вмешательства граждан в работу газового оборудования;

износа газопроводов и газового оборудования в процессе их длительной эксплуатации.

Самовольное вмешательство в работу оборудования выражается в попытках его самостоятельного ремонта, отключения и подключения к системе газоснабжения, монтажа без привлечения квалифицированного персонала газоснабжающих организаций и сервисных центров.

Так 12 марта 2022 года в доме №13 по улице Докучаева в поселке Рассвет Добрушского района Гомельской области произошло воспламенение газовоздушной смеси в квартире двухэтажного дома, в результате чего повреждены окна, частично разрушены перегородки и перекрытия, выбиты двери. Причина несчастного случая - принудительное механическое повреждение газового шланга от крана к плите. В результате образовалась газовоздушная смесь с последующим воспламенением. Пострадавший 1948 года рождения получил ожоги.

20 апреля 2022 года в квартире №3 дома №31 по улице Молодежная в деревне ВелевщинаЛепельского района Витебской области произошел взрыв газа, в результате чего разрушена наружная стена трехквартирного одноэтажного щитового жилого дома. Причина взрыва–самовольно установленная, не зарегистрированная в Лепеньскомрайоне газоснабжения газовая плита, с использованием присоединительного гибкого шланга, самостоятельная замена баллонов с сжиженным углеводородным газом (СУГ) на индивидуальной баллонной установке (ИБУ), без прохождения специального обучения на право самостоятельной замены баллонов.

15 мая 2022 года в доме №50 по улице Школьной в деревне Васильки Слуцкого района Минской области произошёл пожар. Было установлено что у комбинированной индивидуальной баллонной установки (место установки веранда) сгорела плита и в следствии пожара произошел взрыв баллона, установленного внутри жилого дома у плиты. Потерпевшая погибла. Причина несчастного случая - возгорание в веранде.

9 июля 2022в г. Гродно, ул. Дарвина, д.26,кв.33 произошло отравление матери и ребенка продуктами сгорания. Причина несчастного случая – нарушения требований руководства по эксплуатации водоподогревателя проточного газового (ВПГ), а именно эксплуатация водонагревателя без присоединения его к дымоходу, что привело к выходу продуктов горения во время работы ВПГ и распространение их по всей квартире, поскольку стена кухни, в которой был размещен водоподогреватель проточный газовый, была демонтирована, отсутствием тяги в дымоходе и отсутствие вентиляционного канала.

11 июля 2022 года в доме № 12 улица Центральная д. Дорошковичи, Ушачского района, Витебской области гражданин самостоятельно производил замену баллона, после чего выполнил проверку герметичности открытым огнем, в связи, с чем произошло воспламенение газовоздушной смеси, что привело к повреждению стены пристройки. Пострадавший 1977 года рождения получил ожоги.

Согласно Правилам пользования газом в быту,запрещается

допускать к пользованию газоиспользующим оборудованием, предназначенным для приготовления пищи, детей до 12 лет, другим газоиспользующим оборудованием детей до 14 лет, недееспособных лиц, лиц, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также лиц, не прошедших инструктаж и не знающих правил безопасного пользования этим оборудованием;

- производить самовольное подключение, отключение газового оборудования, в том числе после его отключения газоснабжающими организациями, его перестановку с применением сварки или иных способов соединения, а также переподключение на присоединительный гибкий шланг, разборку этого оборудования и его ремонт, вмешиваться в работу приборов индивидуального учета расхода газа, присоединять к газоиспользующему оборудованию самодельные горелки и другие приспособления;

производить замену баллонов с сжиженным углеводородным газом (СУГ) на индивидуальной баллонной установке (ИБУ) при отсутствии удостоверения на право самостоятельной замены баллона. Удостоверение о специальной подготовке на право самостоятельной замены баллона выдается газоснабжающей организацией после прохождения потребителем газа соответствующего обучения;

пользоваться газоиспользующим оборудованием в случае его неисправности, несвоевременного проведения технического обслуживания, при обнаружении запаха газа, неисправности газопроводов, отключающей арматуры, приборов автоматики безопасности;

хранить баллоны СУГ не подключённом к ИБУ состоянии;

- эксплуатировать газоиспользующее оборудование при:

неисправности дымовых и вентиляционных каналов, присоединительных дымоотводов;

отсутствии тяги;срабатывании автономного сигнализатора (извещателя) обнаружения угарного газа, установленного в помещении;отсутствии актов проверки технического состояния дымовых и вентиляционных каналов в газифицированных жилых и (или) нежилых помещениях, выдаваемых специализированной организацией, либо отсутствии записей в журнале учета результатов повторной проверки и прочистки дымовых и вентиляционных каналов при наличии свидетельства о прохождении обучения на право выполнения работ по повторной проверке и прочистке дымовых и вентиляционных каналов до устранения указанных причин запрета;

Бобруйское межрайонное отделение филиала государственного учреждения «Государственный энергетический и газовый надзор» по Могилевской области напоминает о необходимости постоянного контроля за наличием тяги в дымовом и вентиляционном канале как перед, так и во время эксплуатации газового отопительного и (или) водогрейного оборудования, а также соответствием систем дымовых и вентиляционных каналов требованиям актов законодательства;

Берегите себя и своих близких!

Инспектор Бобруйского межрайонного отделения ГУ «Государственный энергетический и газовый надзор» по Могилевской области Климович А.С.