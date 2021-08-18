Белорусским дипломатам поступило 9 обращений с просьбой помочь покинуть Афганистан, рассказал МТРК "Мир" посол Беларуси в Таджикистане и по совместительству в Афганистане Олег Иванов, сообщает БЕЛТА.

"В настоящее время зафиксировано 9 обращений к нам. Это обращения и из Минска, и из Кабула помочь белорусским гражданам, афганским гражданам с видом на жительство в Беларуси или членам смешанных семей. Знаете, мы здесь не делим людей. Если к нам обратились за помощью, мы постараемся помочь. Мы уже связались со всеми теми, кто к нам обратился. Проговорили возможные варианты такой помощи. Это сейчас непросто сделать. Но тем не менее, как и в прошлом году, когда была ситуация с пандемией, мы помогли всем. Пусть это будет не сразу. Но это обязательно будет", - отметил Олег Иванов.По его словам, к белорусам в Афганистане относятся достаточно тепло. "Беларусь никогда не выступала агрессором. Никогда не предъявляла каких-то избыточных геополитических амбиций. То, что мы делали для Афганистана, это всегда было в русле стремления к развитию страны, ее человеческого потенциала. Поэтому в настоящее время я не вижу прямой угрозы нашим граждан или тем афганцам, которые обратились к нам за содействием. И не вижу, что будут какие-то силы, которые будут искусственно нам мешать, - подчеркнул посол. - Более того, уже сейчас мы достигли предварительных договоренностей с нашими партнерами, в том числе с международными, что белорусским гражданам или афганцам с видом на жительство в Беларуси будет оказана максимальная помощь. Я думаю, что в ближайшее время мы этот вопрос решим".

В связи с тем, что в Афганистане нет белорусского посольства, в случае необходимости граждане могут обращаться за помощью в диппредставительство Беларуси в Таджикистане.