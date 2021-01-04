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“Белавиа” возобновила полеты в Таллин

belta.by 69 0

“Белавиа” возобновила полеты в Таллин

Авиакомпания "Белавиа" возобновила выполнение рейсов по маршруту Минск - Таллин - Минск. Полеты выполняются три раза в неделю - по вторникам, четвергам и субботам.

"Белавиа" обращает внимание, что в соответствии с правилами, установленными в Эстонии, существуют ограничения на въезд в страну. Более подробно с информацией по ограничениям можно ознакомиться на официальном сайте авиакомпании в разделе "Информация по ограничениям на въезд/выезд по странам".

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