“Белавиа” возобновила полеты в Таллин
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Авиакомпания "Белавиа" возобновила выполнение рейсов по маршруту Минск - Таллин - Минск. Полеты выполняются три раза в неделю - по вторникам, четвергам и субботам.
"Белавиа" обращает внимание, что в соответствии с правилами, установленными в Эстонии, существуют ограничения на въезд в страну. Более подробно с информацией по ограничениям можно ознакомиться на официальном сайте авиакомпании в разделе "Информация по ограничениям на въезд/выезд по странам".
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