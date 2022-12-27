30 декабря состоится Божественная литургия и собрание духовенства Бобруйской епархии в Никольском кафедральном соборе Бобруйска

30 декабря 2022 года в Никольском кафедральном соборе города Бобруйска состоится Божественная литургия, которую возглавит епископ Серафим в сослужении всех клириков Бобруйской епархии.

Начало богослужения в 10:00.

По окончании богослужения состоится собрание духовенства Бобруйской епархии для подведения итогов уходящего года.