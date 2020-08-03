Заблудившийся бобруйчанин провел в лесу двое суток. Его нашли

Информация о том, что мужчина пропал, поступила вечером 28 июля в УВД Бобруйского райисполкома. Родственники рассказали, что он выходил на связь со ст. Мошны Октябрьского района Гомельской области. Попытки еще раз связаться с пенсионером не увенчались успехом, телефон был недоступен. Сведения о пропавшем человеке незамедлительно передали в Октябрьский РОВД.

Сотрудники милиции совместно с работниками МЧС выехали в лесной массив возле деревни Мошны. Искали долго, но безрезультатно. Обследуя чащу, поисковики увидели пожилого грибника. Оказалось, что это не тот, кого искали. Милиционеры рассказали мужчине, тоже жителю г. Бобруйска, о том, что в этом районе пропал его земляк, и попросили сразу же сообщить в милицию, если он его найдет.

Вечером 30 июля в милицию позвонили родственники уже этого грибника. Правда, не с информацией о его пропаже. Мужчина сообщил, что нашёл ранее без вести пропавшего. Оперативники, работники МЧС вместе с лесниками выбыли к месту обнаружения на границу Октябрьского и Глусского районов.

Грибник лежал на земле, прикрытый плащом, а рядом торчала палка с бумажкой с надписью СОС. Нашедший его мужчина помог ему подняться и напоил водой. Вскоре за дедушкой приехали родственники из Бобруйска и забрали домой.