Лукашенко совершает рабочую поездку в Бобруйск (обновлено)

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Бобруйск обратил внимание на необходимость соблюдения сроков посевной кампании, передает корреспондент БЕЛТА.

Прибыв в город, глава государства прежде всего поинтересовался у губернатора Могилевской области Леонида Зайца, как проходит в регионе посевная кампания. Особое внимание он обратил на возделывание гречихи. "Посмотри, чтобы мы могли произвести достойное количество. Потому что россияне отказались с нами работать, как это было в советские времена, когда мы там больше закупали гречихи: там больше произрастает, чем у нас", - сказал Александр Лукашенко.

Также он спросил, как идет сев других культур, есть ли у предприятий вопросы с наличием топлива и удобрений. Леонид Заяц отметил, что существенных проблем нет. "Вовремя все посеем", - заявил он.

"Обратите внимание (это всех касается) - дефицит влаги. В некоторые низкие места мы не можем влезть, даже в Гомельской области. Надо сейчас поставить технику, чтобы распахать этот дерн", - добавил Александр Лукашенко.

Европа подставит плечо Беларуси, деньги пойдут на модернизацию здравоохранения

Нам очень сильно подставит плечо Европа, особенно международные банки и фонды - именно под здравоохранение. Я хочу, чтобы мы, пользуясь моментом, увидели слабые места в нашем здравоохранении и подтянули его", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства поручил правительству, чтобы вся международная помощь - от Международного валютного фонда, Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития - была направлена на модернизацию системы здравоохранения. "И самое главное, на злобу дня: мы должны подтянуть инфекционки. Спасли их, сохранили - вы даже в регионе видите: сегодня это нас спасает. Если бы "оптимизировались", как некоторые, у нас бы не было инфекционных больниц, то мы бы имели то, что сегодня имеют в Западной Европе", - убежден Президент.

Лукашенко: в течение месяца мировая экономика заработает, в том числе и у наших соседей

Президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая сегодня в Бобруйске предприятие "Славянка", выразил уверенность, что в течение месяца мировая экономика вернется к работе.

"Несмотря на смертность 400-600 человек в сутки, Европа начала открываться. В течение месяца, я уверен, мировая экономика, особенно у наших соседей, будет работать. В том числе и в России. Они уже понимают, куда вскочили. Все понимают", - убежден Александр Лукашенко.

"Все хотят укусить Беларусь" - Лукашенко прокомментировал критику подходов к борьбе с коронавирусом

Беларусь оказалась лучше готова к борьбе с коронавирусом благодаря сохранению необходимых структур в системе здравоохранения. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время посещения в Бобруйске предприятия "Славянка", передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас этот коронавирус стал политикой. Все смотрят, за что бы укусить Лукашенко, Беларусь - они выбились из строя. Так не надо удивляться. Все это потому, что мы сохранили систему и привели ее в порядок. И так случилось, что мы более-менее оказались готовы к этой заразе и не только к ней", - подчеркнул Александр Лукашенко.

В то же время Президент обратил внимание: из-за коронавируса и похожих инфекций умирает значительно меньше людей, чем, например, от сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии и сахарного диабета. "Надо мной в мире все пошучивают, особенно в России (как будто больше не о чем говорить, все стали великие): вот Лукашенко говорит, что в Беларуси от коронавируса никто не умер. Еще раз повторяю: от коронавируса даже у вас в Могилевской области никто не умер. Все умирают от хронических болезней, а любой вирус же бьет по слабым, у кого иммунитета нет. Вот, что я имел в виду", - сказал глава государства.

В этой связи он потребовал ни в коем случае не переставать лечить другие заболевания и продолжать плановые медосмотры граждан, ведь иначе можно не заметить у пациента наличие серьезной болезни.

Президент обратил внимание: при необходимости к борьбе с коронавирусом будут подключать новые силы - так действовали изначально. "В свое время этим занимались только медики и Министерство здравоохранения. Когда пошел рост пневмоний, тогда я и губернаторов подключил: каждое утро должен быть штаб и там не только должны врачи докладывать об обстановке. С врачей надо и спрашивать, - обратил он внимание губернатора Могилевской области Леонида Зайца. - Ты должен сберечь людей. И врачи должны сегодня отвечать за ту заботу, которой мы их окружили. Я не в упрек говорю. Но окружили же, все люди берегут врачей. Врачи должны нам ответить своей работой, как они и делают. Спрос должен быть со всех".

Лукашенко: решение о начале занятий в школах принималось после анализа эпидситуации в стране

Решение о начале занятий в школах принималось после анализа эпидситуации в стране. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, общаясь с работниками бобруйского предприятия "Славянка", передает корреспондент БЕЛТА.

"Надо потихоньку в течение недели втягиваться в этот процесс", - сказал Александр Лукашенко.

При этом Президент ответил на критику тем, кто упрекнул его в перекладывании ответственности на родителей: "Я наблюдаю реакцию людей. Люди разные. Оппозиционеры начали пописывать в отдельных там Telegram-каналах, желтой прессе: вот, Лукашенко там "адказнасць пераклаў" на родителей. Слушайте, ну дикость полная. Я, наверное, излишне беру на себя ответственность. Я на себя весь этот груз возложил. Хотя многие говорят, вот, президентские выборы… Да не надо впереди лошади бежать! Я же Президент, пока я за это отвечаю. Возложи я ответственность, не возложи, вы же все равно с меня спросите. Такая практика у нас уже в стране. Кто виноват, не виноват - Президент. Поэтому я занимаюсь этими вопросами. Я честно и прямо сказал, что я категорически против продления каникул. Изучили мнения, хотят на неделю продлить. Ладно, я продлил. Но сказал, что я категорически против".