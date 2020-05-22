Время добрых дел. Сотрудники Бобруйского отдела Департамента охраны покрасили забор ветерана
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Нужно помнить ветеранов не только в преддверии праздника, но и круглый год заботиться о них, любить и беречь. Об этом не забывают сотрудники Бобруйского отдела Департамента охраны.
На протяжении двух дней, 19 и 20 мая, трудовой десант красил забор вокруг частного домика ветерана ВОВ, партизанки Надежды Васильевны Синькевич. Свежий, обновленный заборчик еще долго будет радовать глаз Надежды Васильевны.
Благодарить за эту Победу и помогать настоящим хранителям памяти о войне, оказывается, совсем не трудно. Давайте будем делать это чаще!
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