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Общество

Время добрых дел. Сотрудники Бобруйского отдела Департамента охраны покрасили забор ветерана

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Время добрых дел. Сотрудники Бобруйского отдела Департамента охраны покрасили забор ветерана

Нужно помнить ветеранов не только в преддверии праздника, но и круглый год заботиться о них, любить и беречь. Об этом не забывают сотрудники Бобруйского отдела Департамента охраны.

На протяжении двух дней, 19 и 20 мая, трудовой десант красил забор вокруг частного домика ветерана ВОВ, партизанки Надежды Васильевны Синькевич. Свежий, обновленный заборчик еще долго будет радовать глаз Надежды Васильевны.

Благодарить за эту Победу и помогать настоящим хранителям памяти о войне, оказывается, совсем не трудно. Давайте будем делать это чаще!

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