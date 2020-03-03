ВОЗ отмечает оперативность и открытость Беларуси при реагировании на коронавирус

ВОЗ благодарит Беларусь за оперативное реагирование на коронавирус, заявил журналистам представитель Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Батыр Бердыклычев.

Совсем недавно состоялась конференция во главе с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Клюге, в которой приняли участие министры здравоохранения 12 стран региона, в том числе Беларуси. "Региональный директор выразил благодарность Министерству здравоохранения Беларуси за очень оперативное реагирование на появление этих случаев (коронавируса. - Прим. БЕЛТА), открытость и немедленное информирование. Действительно, те мероприятия, которые проводятся в стране, дают гарантию и чувство защищенности", - сказал Батыр Бердыклычев.

В Беларуси проводится очень большая работа. "Нельзя сказать, что есть какая-то экстраординарная ситуация или основания для паники. Все идет в рабочем режиме, отслеживаются контакты, все, кому необходимо, получают лечение", - отметил представитель ВОЗ.

При этом, по его словам, очень важно, чтобы население пользовалось проверенными и достоверными источниками информации, а не руководствовалось слухами.