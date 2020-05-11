Водитель Honda в Бобруйском районе съехал в кювет и врезался в дерево – трое пострадавших

В Бобруйском районе водитель Honda Accord съехал в кювет и врезался в дерево. ДТП произошло 7 мая в 10.20

Как сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома, 38-летний водитель, житель Бобруйска, вблизи деревни Большие Бортники на закруглении дороги не справился с управлением, машина съехала в кювет и врезалась в придорожное дерево.

Травмы получили три пассажира - 39-летняя женщина и два ребенка, восьмимесячный и трехлетний. Их госпитализировали.

- Дети находились в детских удерживающих устройствах, поэтому серьезных травм им все-таки удалось избежать. Стаж у находившегося за рулем бобруйчанина – один месяц. Возможно, именно недостаток опыта вождения не позволил избежать ДТП, - отметили в ГАИ.