Внимание! Изменения в репертуаре театра
7 0
0
11 июля в 18:00 вместо спектакля «Самидуры?» состоится вечер поэзии «Бродский»
12 июля в 18:00 вместо спектакля «8 любящих женщин» состоится спектакль из жизни одного замечательного человека «Дежа вю»
17 июля спектакль «Тень Гамлета» отменяется
18 июля в 18:00 вместо спектакля «Примаки» состоится новая драма «Москоу Дримин»
Приносим свои извинения за неудобства и ждём Вас на наших спектаклях!
Читайте
также
также
-
Внимание! Изменения в репертуаре театра
-
11 июля бобруйчан приглашают на матч ФК «Белшина» – ФК «Торпедо-БелАЗ»
-
Спасатели объявляют конкурс на лучший комикс
-
ІІІ-я городская выставка-конкурс цветочных композиций и букетов «Цветы для Святой Елисаветы» приглашаем принять участие
-
Программа праздничных мероприятий ко Дню Независимости Республики Беларусь
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости