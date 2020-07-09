Внимание! Изменения в репертуаре театра

11 июля в 18:00 вместо спектакля «Самидуры?» состоится вечер поэзии «Бродский»

12 июля в 18:00 вместо спектакля «8 любящих женщин» состоится спектакль из жизни одного замечательного человека «Дежа вю»

17 июля спектакль «Тень Гамлета» отменяется

18 июля в 18:00 вместо спектакля «Примаки» состоится новая драма «Москоу Дримин»

Приносим свои извинения за неудобства и ждём Вас на наших спектаклях!