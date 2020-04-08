Витебская компания запустила производство тестов на COVID-19

Витебское научно-производственное предприятие ООО "СИВитал" сегодня приступило к изготовлению тест-систем для диагностики коронавируса.

Группа научных сотрудников под руководством доктора медицинских наук профессора Витебского государственного медицинского университета Валерия Семенова разработали тест-системы для выявления опасного вируса. Минздрав в ускоренном режиме провел сертификацию и выдал допуск на производство тест-систем.

"В нынешней ситуации мы прервали основные работы и создали тест-систему для диагностики коронавирусной инфекции. Вирус достаточно сложный", - отметил Валерий Семенов. По его словам, стоит задача обеспечить продукцией в первую очередь Витебскую область и затем всю страну. "На выявление вируса нашей системой будет затрачиваться 45 минут. Сама амплификация длится 1,5 часа, но там можно сразу сделать 96 исследований", - добавил ученый.

В течение 10 дней компания намерена выпустить 100 тыс. тестов с последующим наращиваем мощностей.

В Витебской области есть три специализированные лаборатории, которые смогут использовать тест-системы для выявления вируса.