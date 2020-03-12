Весенняя охота на водоплавающих птиц в Беларуси начнется с 14 марта

Весенняя охота на водоплавающих птиц будет разрешена в Беларуси с 14 марта, сообщили в пресс-службе общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" (АПБ).

"Беларусь и Россия - две страны в Европе, где весенняя охота на водоплавающих птиц все еще разрешена, и условия этой охоты в Беларуси самые жесткие. В этом году охота на водоплавающих будет открыта с 14 марта по 10 мая", - отметили в пресс-службе.

В стране весенняя охота разрешена на серого гуся, гуменника, белолобого гуся и инвазивную чужеродную канадскую казарку. В конце апреля у серых гусей в Беларуси часто уже вылупляются птенцы. Из уток весенняя охота разрешена на самцов кряквы, широконоски, хохлатой чернети, красноголовой чернети, чирка-трескунка, чирка-свистунка, серой утки, а также на самцов гоголя и свиязи.

В пресс-службе обратили внимание, что среди охотничьих видов есть так называемая группа риска. "Концепция устойчивого использования биологических ресурсов предполагает, что виды птиц, численность которых продолжительно и направленно сокращается, нельзя эксплуатировать как охотничий ресурс. Им надо дать восстановиться. Например, восстановление депрессивных популяций гусей занимает годы и десятилетия. А если им помогать восстановиться, это происходит гораздо быстрее", - пояснили в организации.

В связи с этим, "Ахова птушак Бацькаўшчыны" обращается к охотникам с просьбой не стрелять хотя бы весной следующие виды птиц: красноголовая чернеть, чирок-трескунок, серый гусь, белолобый гусь, гусь-гуменник.

Как подчеркнули в пресс-службе, АПБ, конечно же, выступает за закрытие весенней охоты на водоплавающих птиц в Беларуси, но понимая, что сегодня это сделать невозможно, призывает охотников ввести самоограничения в весенний сезон. В частности, организация предлагает выходить на охоту только в начальный период сезона, ближе к зиме, ввести для себя норму и не стрелять больше нее, не стрелять гусей (кроме канадской казарки), чирка-трескунка и красноголовой чернети, не брать на охоту по перу полуавтоматическое ружье с магазином, рассчитанным на более чем два заряда, не использовать электронные манки, а для охоты у водоемов пользоваться ружьями под стальную дробь, а не свинцовую. По мнению специалистов, все эти меры позволят смягчить негативное воздействие весенней охоты на водоплавающих птиц и дадут возможность уязвимым видам восстановить популяцию.

belta.by