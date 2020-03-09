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Общество

В студенческих общежитиях прошли беседы о безопасности

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В студенческих общежитиях прошли беседы о безопасности

Республиканская акция «День безопасности. Внимание всем» началась на Бобруйщине. Первыми объектами внимания работников МЧС стали студенческие общежития города. Полезные беседы посвящены правилам поведения при пожаре, а также действиям в случае возникновения ЧС.

Инспекторы сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью напоминают  учащимся о пожарной безопасности в общежитии, о знаках эвакуации, на которые нужно обращать внимание, о правилах пользования первичными средствами пожаротушения в случае пожара. Для закрепления знаний по безопасности с учащимися проводят интерактивную игру «Где логика», тем самым изучая для чего нужен пожарный извещатель, что делать с разбитым градусником, чем полезно мобильное приложение «МЧС Беларуси: помощь рядом».

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