В студенческих общежитиях прошли беседы о безопасности

Инспекторы сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью напоминают учащимся о пожарной безопасности в общежитии, о знаках эвакуации, на которые нужно обращать внимание, о правилах пользования первичными средствами пожаротушения в случае пожара. Для закрепления знаний по безопасности с учащимися проводят интерактивную игру «Где логика», тем самым изучая для чего нужен пожарный извещатель, что делать с разбитым градусником, чем полезно мобильное приложение «МЧС Беларуси: помощь рядом».