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В преддверии Дня защитника Отечества и Вооруженных Сил бобруйчане возложили цветы и венки

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В преддверии Дня защитника Отечества и Вооруженных Сил бобруйчане возложили цветы и венки

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