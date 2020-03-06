В отделениях связи Могилевской области проходит «День посткроссера»

Посткроссинг — это международный онлайн-проект, где незнакомые люди из разных уголков планеты обмениваются почтовыми карточками и марками. «Сюрприз в вашем почтовом ящике» — основной девиз посткроссинга.

Сегодня, 6 марта, любой желающий может присоединится к проекту и получить возможность познакомиться с достопримечательностями других стран и городов, практики иностранных языков и найти друзей по всему миру.

В «День посткроссера» объявлена акция — при отправке 10 и более международных почтовых карточек вы получаете скидку в 10%.

3 шага навстречу мечте:

1. Зарегистрируйтесь на сайте postcrossing.com и получите 5 случайных адресов из разных точек мира;

2. Отправьте почтовые карточки по указанным адресам в любом отделении почтовой связи, оплатив пересылку марками. Напоминаем, что 6 марта действует 10% скидка!

3. Ждите сюрприз в вашем почтовом ящике из разных уголков мира!