В Бобруйске в результате употребления наркотического средства скончались три человека

Как сообщает телеграм-канал Следственного комитета, по данным следствия, 17 марта в одной из квартир в Бобруйске обнаружены тела 44-летнего мужчины и 40-летней женщины. Предварительно установлено, что смерть обоих наступила от отравления особо опасным наркотическим средством - метадоном.

Мужчина и женщина состояли на учете в наркологическом диспансере как лица, страдающие наркотической зависимостью.

Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета по факту сбыта погибшим наркотического средства, повлекшего по неосторожности смерть человека, возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.328 Уголовного кодекса.

В этот же день поступило сообщение о смерти 28-летнего жителя Бобруйска, тело которого обнаружено по месту его жительства. По предварительным данным, смерть мужчины также наступила от отравления метадоном. В рамках проводимой по данному факту проверки устанавливаются все обстоятельства смерти мужчины, а также лица, причастные к сбыту наркотика погибшему.