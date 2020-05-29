В Бобруйске установили вора по отпечатку руки

В Первомайский РОВД г.Бобруйска 25 мая поступило сообщение от местного жителя, 1985 года рождения, о совершении кражи со двора его строящегося дома.

Приехав с утра на свой строительный объект, мужчина обнаружил пропажу имущества: насоса «Ручеек», фонаря с датчиком движения. Также неизвестный срезал и унес провода.

Для установления обстоятельств, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе осмотра специалист Бобруйского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз оказал содействие в обнаружении, фиксации и изъятии следов. Так, на заборе им выявлено два следа руки, один из которых по результатам проверки по базе АДИС Государственного комитета судэкспертиз, удалось идентифицировать. Установлено, что след оставлен неработающим бобруйчанином, 1977 года рождения. Данная информация была направлена в правоохранительные органы и способствовала оперативному задержанию подозреваемого лица.

К тому же на дворовой территории специалист Бобруйского МРО обнаружил след обуви. Он изъят путем изготовления гипсового слепка и передан следователю для назначения трасологической экспертизы.

Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 Уголовного кодекса («Кража»).