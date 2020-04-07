В Бобруйске средь бела дня сгорела баня

Днем 6 апреля на телефон 112 поступило сообщение о загорании бани на территории частного домовладения в д. Стасевка Бобруйского района.

Когда огнеборцы прибыли к месту вызова, происходило открытое горение хозпостроек, создались плотное задымление и угроза жилому дому. Хозяева находились на улице.

В результате позднего обнаружения ЧП, огонь быстро распространился по крышам хозяйственных строений и почти добрался до жилого дома.

Хозяева с помощь соседей успели эвакуировать домашних животных из горящих строений, а также вынести часть имущества, однако огонь все же успел нанести серьезный материальный ущерб.

В результате пожара уничтожена баня, деревянный сарай, кровля кирпичных хозпостроек и имущество внутри. Жилой дом огнем не поврежден. Никто не пострадал.

Причина пожара устанавливается. Предполагается, что были нарушены правила эксплуатации печи.