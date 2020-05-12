В Бобруйске пройдет футбольный матч
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17 мая на стадионе «Спартак» в 15.00 состоится футбольный матч между ФК «Белшина» и ФК «Витебск».
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