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Спорт

В Бобруйске пройдет футбольный матч

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В Бобруйске пройдет футбольный матч

17 мая на стадионе «Спартак» в 15.00 состоится футбольный матч между ФК «Белшина» и ФК «Витебск».

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