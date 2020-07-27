0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Происшествия

В Бобруйске на Советской горела квартира. Дома никого не было

151 0

В Бобруйске на Советской горела квартира. Дома никого не было

24 июля в 17.37 спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире на улице Советской в Бобруйске. О случившемся сообщила соседка.

ЧП произошло в квартире на четвертом этаже. Со слов соседей, внутри никого не было.

В результате пожара частично уничтожено и повреждено имущество кухни, закопчены стены и потолок в квартире.

Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости