В Бобруйске на Советской горела квартира. Дома никого не было
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24 июля в 17.37 спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире на улице Советской в Бобруйске. О случившемся сообщила соседка.
ЧП произошло в квартире на четвертом этаже. Со слов соседей, внутри никого не было.
В результате пожара частично уничтожено и повреждено имущество кухни, закопчены стены и потолок в квартире.
Пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.
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