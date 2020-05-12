Туризм в Могилевской области в эпоху коронавируса

Туризм - одна из самых пострадавших от пандемии ковид-19 отраслей. И в Беларуси, и во всем мире. Но все же люди задумываются о том, как пройдет отпуск в этом году - ведь жизнь продолжается.

По опросам, 40% потенциальных туристов в ближайшие полгода не собираются никуда лететь, а потому, вероятно, нас ждет всплеск интереса к отдыху в родных краях.

Турфирмы Могилевской области в основном работают с конца марта дистанционно, заявок на туры не принимают, а только перебронируют то, что было заказано раньше. Сейчас в регионе около сотни турорганизаций: их услугами в прошлом году воспользовалось более 120 тысяч человек. Почти половина клиентов - 55 тысяч - выехало отдыхать за рубеж. Выживут ли все турфирмы на внутреннем туризме - покажет время.

На Могилевщине сегодня работают более двух сотен объектов агроэкотуризма. За год там побывало более 50 тысяч человек, 9 из 10 гостей - белорусы. Хозяева усадеб надеются, что их постоянные гости из России все-таки доедут до наших краев.