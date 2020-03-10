Третий этап РТ стартует 15 марта. В Бобруйске работают два пункта тестирования

15 марта (воскресенье) стартует третий этап репетиционного тестирования за курс общего среднего образования, в ходе которого будущие абитуриенты могут проверить свои знания преддверии ЦТ-2020, адаптироваться к технологии тестовых испытаний, ознакомиться с тематикой заданий и приобрести навыки заполнения бланков ответов.15 марта можно проверить себя по биологии, обществоведению, географии и Всемирной истории. Зарегистрироваться на эти предметы можно до четверга, 12 марта (включительно).

- В 2019-2020 учебном году изменен порядок регистрации и участия в РТ, - напоминают в региональном центре тестирования БРУ.

Алгоритм действий участника РТ

1. Создать «личный кабинет» на сайте РИКЗ (с указанием достоверных данных участника).

2. Осуществить онлайн-регистрацию в «личном кабинете» на участие в РТ (указать предмет, пункт и дату проведения тестирования).

3. В течение суток после регистрации, но не позднее даты окончания регистрации, произвести оплату на личный лицевой счет, присвоенный системой (на сегодня 7 рублей за один предмет). 4. Распечатать пропуск на РТ содержащий номер регистрации (возможно только после осуществления оплаты).

Регистрация считается законченной только после оплаты и присвоения системой участнику тестирования номера регистрации. Начало проведения тестирования по всем предметам в 11.00.

График РТ и регистрации