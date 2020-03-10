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Третий этап РТ стартует 15 марта. В Бобруйске работают два пункта тестирования

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Третий этап РТ стартует 15 марта. В Бобруйске работают два пункта тестирования

15 марта (воскресенье) стартует третий этап репетиционного тестирования за курс общего среднего образования, в ходе которого будущие абитуриенты могут проверить свои знания преддверии ЦТ-2020, адаптироваться к технологии тестовых испытаний, ознакомиться с тематикой заданий и приобрести навыки заполнения бланков ответов.15 марта можно проверить себя по биологии, обществоведению, географии и Всемирной истории. Зарегистрироваться на эти предметы можно до четверга, 12 марта (включительно).

- В 2019-2020 учебном году изменен порядок регистрации и участия в РТ, - напоминают в региональном центре тестирования БРУ.

Алгоритм действий участника РТ

1. Создать «личный кабинет» на сайте РИКЗ (с указанием достоверных данных участника).

2. Осуществить онлайн-регистрацию в «личном кабинете» на участие в РТ (указать предмет, пункт и дату проведения тестирования).

3. В течение суток после регистрации, но не позднее даты окончания регистрации, произвести оплату на личный лицевой счет, присвоенный системой (на сегодня 7 рублей за один предмет). 4. Распечатать пропуск на РТ содержащий номер регистрации (возможно только после осуществления оплаты).

Регистрация считается законченной только после оплаты и присвоения системой участнику тестирования номера регистрации. Начало проведения тестирования по всем предметам в 11.00.

График РТ и регистрации

Учебные предметыДата тестированияСроки регистрации
 Биология
Обществоведение
География
Всемирная история		15 мартадо 12 марта
 Химия
Иностранные языки		22 мартадо 19 марта
 Физика
История Беларуси		29 мартадо 26 марта
 Математика
Белорусский язык		5 апрелядо 2 апреля
 Русский язык12 апрелядо 9 апреля
 Дополнительный день26 апреляс 20 апреля по 23 апреля

 

В Бобруйске пройти РТ можно в двух пунктах

КодПункт тестированияАдресТелефон
307Бобруйский государственный автотранспортный колледжБобруйск,
ул. Интернациональная, 48, к.1		(8-0225) 72-04-49, 75-19-85, 75-21-48,

70-96-07

309Бобруйский государственный аграрно-экономический колледжБобруйск,
ул. Интернациональная, 46		(8 0225) 75-21-41

 

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