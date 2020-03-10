Третий этап РТ стартует 15 марта. В Бобруйске работают два пункта тестирования

15 марта (воскресенье) стартует третий этап репетиционного тестирования за курс общего среднего образования, в ходе которого будущие абитуриенты могут проверить свои знания преддверии ЦТ-2020, адаптироваться к технологии тестовых испытаний, ознакомиться с тематикой заданий и приобрести навыки заполнения бланков ответов.15 марта можно проверить себя по биологии, обществоведению, географии и Всемирной истории. Зарегистрироваться на эти предметы можно до четверга, 12 марта (включительно).
- В 2019-2020 учебном году изменен порядок регистрации и участия в РТ, - напоминают в региональном центре тестирования БРУ.
Алгоритм действий участника РТ
1. Создать «личный кабинет» на сайте РИКЗ (с указанием достоверных данных участника).
2. Осуществить онлайн-регистрацию в «личном кабинете» на участие в РТ (указать предмет, пункт и дату проведения тестирования).
3. В течение суток после регистрации, но не позднее даты окончания регистрации, произвести оплату на личный лицевой счет, присвоенный системой (на сегодня 7 рублей за один предмет). 4. Распечатать пропуск на РТ содержащий номер регистрации (возможно только после осуществления оплаты).
Регистрация считается законченной только после оплаты и присвоения системой участнику тестирования номера регистрации. Начало проведения тестирования по всем предметам в 11.00.
График РТ и регистрации
|Учебные предметы
|Дата тестирования
|Сроки регистрации
| Биология
Обществоведение
География
Всемирная история
|15 марта
|до 12 марта
| Химия
Иностранные языки
|22 марта
|до 19 марта
| Физика
История Беларуси
|29 марта
|до 26 марта
| Математика
Белорусский язык
|5 апреля
|до 2 апреля
|Русский язык
|12 апреля
|до 9 апреля
|Дополнительный день
|26 апреля
|с 20 апреля по 23 апреля
В Бобруйске пройти РТ можно в двух пунктах
|Код
|Пункт тестирования
|Адрес
|Телефон
|307
|Бобруйский государственный автотранспортный колледж
|Бобруйск,
ул. Интернациональная, 48, к.1
|(8-0225) 72-04-49, 75-19-85, 75-21-48,
70-96-07
|309
|Бобруйский государственный аграрно-экономический колледж
|Бобруйск,
ул. Интернациональная, 46
|(8 0225) 75-21-41